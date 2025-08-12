Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Посеяла в июне, забыла о хлопотах до осени! Чудо-многолетник для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы мечтаете о растении, которое будет радовать глаз пышным цветением с июня до сентября, обратите внимание на клематис Пиилу. Этот удивительный сорт покоряет сердца садоводов своими крупными махровыми цветами нежно-розового оттенка с темно-розовой полосой по центру лепестков.

Клематис Пиилу — настоящий трудяга сада. При высоте всего 1,5–2 метра он полностью покрывается цветами, создавая эффект розового облака. Особенность сорта — способность цвести как на побегах прошлого года, так и на новых приростах, что гарантирует обильное цветение даже после суровой зимы.

Этот красавец совершенно неприхотлив:

  • прекрасно зимует в средней полосе;

  • не требует сложной обрезки (достаточно 2-й группы);

  • хорошо растет в полутени;

  • идеален для небольших садов и контейнеров.

Посадите его у беседки, арки или пустите по шпалере — и ваш сад преобразится до неузнаваемости! Клематис Пиилу особенно эффектно смотрится в сочетании с хвойными или на фоне темного забора. Главное — обеспечить ему «ножки в тени», посадив у основания почвопокровные растения.

При минимальном уходе (полив в засуху и 2–3 подкормки за сезон) этот сорт будет радовать вас своим цветением долгие годы, становясь только пышнее с каждым сезоном.

