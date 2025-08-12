Юрист оценил шансы матери бойца СВО получить от Гузеевой 1 млрд рублей

Мать погибшего участника СВО, обвинившая телеведущую Ларису Гузееву в клевете в социальных сетях и требующая от нее 1 млрд рублей компенсации, имеет большие шансы выиграть дело, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. При этом, по словам юриста, размер компенсации будет в несколько раз меньше.

Компенсации, подобные тем, которые иногда выплачивают, например, в США, в российской судебной практике не приняты. Еще три-четыре года назад средний размер компенсаций по делам о защите чести и достоинства варьировался в пределах 100 тысяч рублей. Получить компенсацию морального вреда еще сложнее, при этом суммы там будут еще меньше. Можно предположить, что мать погибшего бойца СВО имеет определенный достаточно высокий шанс выиграть такое дело, но запрашиваемый размер компенсации будет снижен судом на несколько порядков, — отметил Хаминский.

Как подчеркнул юрист, в судебной практике обычно не возникает сложностей доказать, что распространенные о личности человека сведения не являются достоверными. Наиболее спорным моментом в таких вопросах становится размер компенсации, добавил Хаминский. По его словам, российская судебная система исходит из того, что в подобных ситуациях гражданин стремится восстановить свою репутацию, а не получить выплаты.

Как в свое время указал Верховный Суд РФ, предусмотренное Конституцией Российской Федерации право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также право каждого на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных не соответствующих действительности порочащих сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами. Доказать, что распространенные сведения о личности человека являются ложными, порочат его честь и достоинство обычно не сложно. При наличии соответствующих доказательств суды, как правило, идут на встречу заявителю. Камнем преткновения обычно является размер компенсации, — объяснил Хаминский.

Ранее стало известно, что гражданка Швейцарии, мать погибшего участника СВО, инициировала судебное разбирательство против Гузеевой. Конфликт начался в январе 2025 года, когда Гузеева в соцсетях пожаловалась на журналистов, использовавших ее детские фотографии без разрешения. В комментариях Виктория (мать погибшего) поддержала телеведущую, рассказав о схожей ситуации, но Гузеева обвинила ее во лжи.