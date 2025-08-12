Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:39

Юрист оценил шансы матери бойца СВО получить от Гузеевой 1 млрд рублей

Юрист Хаминский: мать бойца СВО имеет высокие шансы выиграть суд у Гузеевой

Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мать погибшего участника СВО, обвинившая телеведущую Ларису Гузееву в клевете в социальных сетях и требующая от нее 1 млрд рублей компенсации, имеет большие шансы выиграть дело, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский. При этом, по словам юриста, размер компенсации будет в несколько раз меньше.

Компенсации, подобные тем, которые иногда выплачивают, например, в США, в российской судебной практике не приняты. Еще три-четыре года назад средний размер компенсаций по делам о защите чести и достоинства варьировался в пределах 100 тысяч рублей. Получить компенсацию морального вреда еще сложнее, при этом суммы там будут еще меньше. Можно предположить, что мать погибшего бойца СВО имеет определенный достаточно высокий шанс выиграть такое дело, но запрашиваемый размер компенсации будет снижен судом на несколько порядков, — отметил Хаминский.

Как подчеркнул юрист, в судебной практике обычно не возникает сложностей доказать, что распространенные о личности человека сведения не являются достоверными. Наиболее спорным моментом в таких вопросах становится размер компенсации, добавил Хаминский. По его словам, российская судебная система исходит из того, что в подобных ситуациях гражданин стремится восстановить свою репутацию, а не получить выплаты.

Как в свое время указал Верховный Суд РФ, предусмотренное Конституцией Российской Федерации право каждого на защиту своей чести и доброго имени, а также право каждого на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространенных не соответствующих действительности порочащих сведений является необходимым ограничением свободы слова и массовой информации для случаев злоупотребления этими правами. Доказать, что распространенные сведения о личности человека являются ложными, порочат его честь и достоинство обычно не сложно. При наличии соответствующих доказательств суды, как правило, идут на встречу заявителю. Камнем преткновения обычно является размер компенсации, — объяснил Хаминский.

Ранее стало известно, что гражданка Швейцарии, мать погибшего участника СВО, инициировала судебное разбирательство против Гузеевой. Конфликт начался в январе 2025 года, когда Гузеева в соцсетях пожаловалась на журналистов, использовавших ее детские фотографии без разрешения. В комментариях Виктория (мать погибшего) поддержала телеведущую, рассказав о схожей ситуации, но Гузеева обвинила ее во лжи.

Лариса Гузеева
СВО
клевета
суды
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.