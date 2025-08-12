Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кинолог рассказал, какие собаки подойдут для семей с детьми

Кинолог Уражевский заявил, что важен размер собаки и ее характер

Фото: B. Rainer/blickwinkelGlobal Look Press

Собаки пород джек-рассел, мопс, мальтезе, мальтипу, бордер-колли и аусси идеально подходят для жизни в семьях с детьми, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в интервью «Москве 24». Он напомнил, что нужно учитывать размеры квартиры, а также характер питомцев.

Если квартира маленькая, большую собаку заводить нельзя. Тут подойдет, скажем, мопс, особенно если малыш еще грудной или просто спокойный по темпераменту. Собаки этой породы и сами достаточно уравновешенны, очень любят находиться рядом с хозяином, — заявил он.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что приучить собаку спать на лежанке можно с помощью дрессировки — в этом помогут специальные команды и лакомства. Эксперт призвал поощрять питомца каждый раз, когда он идет отдыхать на свое место, а не на кровать хозяина.

До этого Голубев заявил, что хозяевам пожилых собак нужно отводить питомцев к ветеринарам минимум раз в шесть месяцев, а не год. Он уточнил, что животным с диагностированными заболеваниями нужно регулярно наблюдаться у ветврачей.

