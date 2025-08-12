Кинолог рассказал, какие собаки подойдут для семей с детьми Кинолог Уражевский заявил, что важен размер собаки и ее характер

Собаки пород джек-рассел, мопс, мальтезе, мальтипу, бордер-колли и аусси идеально подходят для жизни в семьях с детьми, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в интервью «Москве 24». Он напомнил, что нужно учитывать размеры квартиры, а также характер питомцев.

Если квартира маленькая, большую собаку заводить нельзя. Тут подойдет, скажем, мопс, особенно если малыш еще грудной или просто спокойный по темпераменту. Собаки этой породы и сами достаточно уравновешенны, очень любят находиться рядом с хозяином, — заявил он.

