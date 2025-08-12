В Госдуме высказались об увеличении декретных выплат

Резко увеличить размер декретных выплат будет сложно, так как это требует тщательных расчетов и дополнительного финансирования из бюджета, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что, несмотря на это, поддержка семей с детьми в России продолжает расширяться.

Безусловно, поддержка женщин в период ухода за ребенком — это очень важная социальная мера поддержки. Мы отпуск по уходу за ребенком не сокращаем для женщин, которые выходят на работу. То есть женщина может выйти на работу к своему работодателю, к другому работодателю. За ней будет по-прежнему сохраняться рабочее место до наступления 1,5 года ребенку, и ей все равно будет выплачиваться пособие. Что касается увеличения декретных выплат, конечно, это достойная идея, но ее нужно просчитывать, и на это нужно выделять средства из бюджета. Это возможно, но постепенно, — пояснила Бессараб.

Она напомнила, что с 2023 года размер пособий уже вырос почти в два раза, а также появились новые льготы для матерей. В частности, по ее словам, период ухода за ребенком теперь полностью засчитывается в страховой стаж, что особенно важно для женщин, стремящихся набрать необходимые 15 лет для пенсии.

Кроме того, сами пособия для женщин в декрете выросли почти в два раза уже по сравнению с 2023 годом. Мы увеличиваем поддержку для семей с детьми. И, конечно, очень важное событие сегодня, которого ждут россияне с детьми, — это увеличение стажа, включенного в в страховой стаж. То есть вот этот нестраховой период раньше у нас ограничивался шестью годами. После принятия во втором и третьем окончательном чтении он составит тот срок, который женщина будет ухаживать за детьми. Может быть, женщине нужно набрать 15 лет стажа, в том числе она может набрать их за нестраховой период, то есть, работая мамой по уходу за ребенком, — резюмировала Бессараб.

Ранее старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов заявил, что в России следует увеличить декретные для роста рождаемости. По его словам, пособия должны компенсировать финансовые потери, с которыми сталкивается женщина, лишившись возможности работать. Он посоветовал при появлении второго ребенка увеличить декретные до 60% от среднего дохода и выплачивать 2,5 года.