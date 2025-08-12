Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 11:34

Найдено объяснение желанию Трампа навести порядок в криминальном Вашингтоне

Американист Дудаков: Трамп хочет получить очки наведением порядка в Вашингтоне

Фото: Sammy Minkoff/imago-images.de/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп стремится повысить свои политические очки, взяв под контроль криминальную ситуацию в Вашингтоне, где уровень преступности достиг критической отметки, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, столица США страдает от бандитских группировок и уличной преступности, которая угрожает не только местным жителям, но и политическим деятелям.

Нужно понимать, что на текущий момент уровень преступности в американской столице зашкаливает. Там есть банды, уличный криминал, они кошмарят не только рядовых жителей округа Колумбия, но и политиков, законодателей в конгрессе, которых тоже периодически грабят и подвергают автоугонам. Здесь, я думаю, Трампу хочется хотя бы ради какого-то престижа на международной арене показать, что он способен навести порядок в столице собственного государства, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что проблема преступности характерна для многих крупных городов США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго, однако ситуация в Вашингтоне имеет особое значение. По его словам, недавний инцидент с избиением сотрудника агентства DOGE лишь подчеркнул необходимость решительных мер.

Не так давно в Вашингтоне избили одного из ключевых сотрудников агентства DOGE, и это как раз вынудило Трампа сейчас вновь заняться вопросом борьбы с преступностью. Проблема с преступностью, конечно, проявляет себя во всех американских крупных мегаполисах: и в Нью-Йорке, и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско, и в Портленде, и в Чикаго, и в Сиэтле. Вашингтон — все-таки американская столица, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что Национальная гвардия будет направлена в Вашингтон. Он отметил, что 11 августа провозглашается «днем освобождения» американской столицы от преступности и «отбросов».

