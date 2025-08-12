Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:07

Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S

Финские прокуроры выдвинули обвинения трем членам экипажа судна Eagle S

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Трем членам экипажа нефтяного танкера Eagle S прокуратурой Финляндии были предъявлены обвинения в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, которое произошло в декабре 2024 года, сообщает телеканал Yle. Их подозревают в умышленном причинении особо крупного ущерба, а также в намеренном вмешательстве в работу коммуникационных систем.

Заместитель генерального прокурора Финляндии выдвинул обвинения, в том числе в саботаже при отягчающих обстоятельствах и вмешательстве в работу телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах, против капитана, первого и второго помощников капитана нефтяного танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что финская полиция завершила предварительное расследование по делу о повреждении подводных коммуникаций в Балтийском море. Трое членов экипажа обвиняются в умышленном повреждении инфраструктуры и вмешательстве в работу телекоммуникационных систем. Материалы дела были переданы заместителю прокурора Юкке Раппелле для дальнейшего принятия решения.

суда
танкеры
Финляндия
обвинения
