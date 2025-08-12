Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 13:40

«Радиостанция Судного дня» повторила переданный перед началом СВО сигнал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 11 августа передала закодированные сигналы, которые полностью совпадают с теми, что звучали в эфире с 6 по 10 января 2022 года, — НЖТИ 84611 ЛЮКОСПАС 5351 5627, обращает внимание Telegram-канал «Милитарист». Кодовые слова и следующие за ними цифровые комбинации идентичны передачам трехлетней давности.

Исключение касается числовой группы, которая предшествует словам. Точное значение и предназначение этих радиопередач остается неясным. Согласно данным из открытых источников, аббревиатура НЖТИ в начале сообщения и сопровождающие ее цифры могут указывать на конкретных получателей информации.

Ранее Роскомнадзор не стал раскрывать информацию о знаменитой военной радиостанции УВБ-76. В ведомстве сослались на действующее законодательство, ограничивающее распространение подобных сведений. Даже элементарные данные, включая дату создания и регистрации объекта, остаются недоступными для общественности.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что 24 июля в период с 12:23 до 14:47 данная радиостанция транслировала шесть закодированных сигналов. В ходе этих передач в эфире прозвучали необычные кодовые слова, включая «краснохряк», «шламоброд» и «крашотреф».

радиостанции
шифрование
СВО
сигналы
