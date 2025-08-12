Заработавших 100 млн рублей «потребителей-экстремистов» задержали в России В Саратове задержали группу из 15 мошенников в автомобильной сфере

В Саратове пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошеннических схемах с автомобилями, заявила представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники регионального управления уголовного розыска задержали 15 участников, подозреваемых в многомиллионных махинациях с использованием законодательства о защите прав потребителей.

Как сообщила Волк, злоумышленники приобретали автомобили разных марок и привлекали к своим схемам других автовладельцев. Они подавали в суд иски с требованиями крупных компенсаций за якобы обнаруженные производственные дефекты, хотя на самом деле либо фальсифицировали информацию о неисправностях, либо сами создавали эти дефекты.

По данным правоохранительных органов, преступники незаконно получили от автопроизводителей и дилеров более 100 млн рублей. В ходе совместной операции с Росгвардией все подозреваемые были задержаны, а их имущество на сумму 65 млн рублей арестовано для возмещения возможного ущерба.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные дали подписку о невыезде. Сейчас следствие продолжает работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников преступной схемы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По его словам, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.