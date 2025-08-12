Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:35

Заработавших 100 млн рублей «потребителей-экстремистов» задержали в России

В Саратове задержали группу из 15 мошенников в автомобильной сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Саратове пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на мошеннических схемах с автомобилями, заявила представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники регионального управления уголовного розыска задержали 15 участников, подозреваемых в многомиллионных махинациях с использованием законодательства о защите прав потребителей.

Как сообщила Волк, злоумышленники приобретали автомобили разных марок и привлекали к своим схемам других автовладельцев. Они подавали в суд иски с требованиями крупных компенсаций за якобы обнаруженные производственные дефекты, хотя на самом деле либо фальсифицировали информацию о неисправностях, либо сами создавали эти дефекты.

По данным правоохранительных органов, преступники незаконно получили от автопроизводителей и дилеров более 100 млн рублей. В ходе совместной операции с Росгвардией все подозреваемые были задержаны, а их имущество на сумму 65 млн рублей арестовано для возмещения возможного ущерба.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, остальные дали подписку о невыезде. Сейчас следствие продолжает работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности и возможных соучастников преступной схемы.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что аферисты начали рассылать россиянам сообщения о штрафах от Госавтоинспекции. По его словам, в письмах содержится PDF-файл, оформленный как официальное постановление, а также ссылка на оплату.

Россия
Саратов
Ирина Волк
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.