Появились кадры усеянных оптоволокном от FPV-дронов полей

В Сети появилось видео с полями под Красноармейском (украинское название Покровск), которые покрыты слоями оптоволоконных кабелей от FPV-дронов. Соответствующие кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, ролик снят украинской стороной.

Поля возле Покровска усеяны оптоволокном от FPV-дронов. Кадры со стороны противника, — написал Рожин.

На кадрах видны широкие поля, где на солнце переливаются тысячи оптоволоконных кабелей. Проводами также покрыты редко растущие вокруг деревья.

Ранее сообщалось, что российские разработчики работают над расширением возможностей оптоволоконных FPV‑дронов «Бумеранг», сообщил ТАСС источник в ОПК. Аппараты получат опцию комбинированного управления — по оптоволоконному кабелю и по традиционной FPV‑схеме через радиоканал. Также рассматривается направление, при котором способы управления будут взаимозаменяемыми и комбинируемыми. В зависимости от обстановки и задач дрон сможет работать как по оптоволокну, так и по обычной схеме FPV.