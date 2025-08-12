Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:39

Появились кадры усеянных оптоволокном от FPV-дронов полей

Рожин показал видео с покрытыми оптоволокном от FPV-дронов полями Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Сети появилось видео с полями под Красноармейском (украинское название Покровск), которые покрыты слоями оптоволоконных кабелей от FPV-дронов. Соответствующие кадры опубликовал военный эксперт Борис Рожин в Telegram-канале. По его словам, ролик снят украинской стороной.

Поля возле Покровска усеяны оптоволокном от FPV-дронов. Кадры со стороны противника, — написал Рожин.

На кадрах видны широкие поля, где на солнце переливаются тысячи оптоволоконных кабелей. Проводами также покрыты редко растущие вокруг деревья.

Ранее сообщалось, что российские разработчики работают над расширением возможностей оптоволоконных FPV‑дронов «Бумеранг», сообщил ТАСС источник в ОПК. Аппараты получат опцию комбинированного управления — по оптоволоконному кабелю и по традиционной FPV‑схеме через радиоканал. Также рассматривается направление, при котором способы управления будут взаимозаменяемыми и комбинируемыми. В зависимости от обстановки и задач дрон сможет работать как по оптоволокну, так и по обычной схеме FPV.

Россия
ДНР
Красноармейск
поля
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Назван тип БПЛА, использованный для атаки на Татарстан
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.