Посадил в августе и забыл на 5 лет! Невероятный многолетник-красавчик

Посадил в августе и забыл на пять лет! Невероятный многолетник-красавчик! Нарциссы: классика весеннего сада для августовской высадки. С середины августа до конца сентября — оптимальный срок посадки нарциссов. Эти элегантные цветы особенно хороши в групповых посадках. Важно, чтобы температура почвы на глубине посадки составляла около +9–12 °C.

Преимущества нарциссов:

Абсолютная надёжность — растут везде.

Разнообразие — более 12 садовых групп.

Устойчивость — не повреждаются грызунами.

Долговечность — не требуют выкопки 4–5 лет.

Аромат — тонкий и ненавязчивый.

Особенности посадки:

Глубина: 15 см для крупных луковиц.

Расстояние: 10–12 см между растениями.

Дренаж: обязателен на тяжёлых почвах.

Место: солнце или полутень.

Важно: не допускайте загущения — это снижает цветение.

