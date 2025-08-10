Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Посадил в августе и забыл на 5 лет! Невероятный многолетник-красавчик

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадил в августе и забыл на пять лет! Невероятный многолетник-красавчик! Нарциссы: классика весеннего сада для августовской высадки. С середины августа до конца сентября — оптимальный срок посадки нарциссов. Эти элегантные цветы особенно хороши в групповых посадках. Важно, чтобы температура почвы на глубине посадки составляла около +9–12 °C.

Преимущества нарциссов:

  • Абсолютная надёжность — растут везде.
  • Разнообразие — более 12 садовых групп.
  • Устойчивость — не повреждаются грызунами.
  • Долговечность — не требуют выкопки 4–5 лет.
  • Аромат — тонкий и ненавязчивый.

Особенности посадки:

  • Глубина: 15 см для крупных луковиц.
  • Расстояние: 10–12 см между растениями.
  • Дренаж: обязателен на тяжёлых почвах.
  • Место: солнце или полутень.

Важно: не допускайте загущения — это снижает цветение.

