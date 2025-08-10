Посадил в августе и забыл на 5 лет! Невероятный многолетник-красавчик

Посадил в августе и забыл на пять лет! Невероятный многолетник-красавчик! Нарциссы: классика весеннего сада для августовской высадки. С середины августа до конца сентября — оптимальный срок посадки нарциссов. Эти элегантные цветы особенно хороши в групповых посадках. Важно, чтобы температура почвы на глубине посадки составляла около +9–12 °C.
Преимущества нарциссов:
- Абсолютная надёжность — растут везде.
- Разнообразие — более 12 садовых групп.
- Устойчивость — не повреждаются грызунами.
- Долговечность — не требуют выкопки 4–5 лет.
- Аромат — тонкий и ненавязчивый.
Особенности посадки:
- Глубина: 15 см для крупных луковиц.
- Расстояние: 10–12 см между растениями.
- Дренаж: обязателен на тяжёлых почвах.
- Место: солнце или полутень.
Важно: не допускайте загущения — это снижает цветение.
