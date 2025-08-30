День знаний — 2025
Лук сгниет за неделю: вот где нельзя хранить его после сбора урожая

Чтобы длительное время наслаждаться собственноручно выращенным луком, необходимо обеспечить ему правильные условия хранения. Рассказываем, где нельзя держать лук после сбора урожая, иначе он сгниет за неделю.

После выкопки лук нельзя хранить в сырых и плохо проветриваемых местах, таких как погреб с высокой влажностью — там он быстро загниет из-за конденсата и развития грибков. Холодильник тоже не подходит: низкая температура (+4–6 °C) провоцирует прорастание и гниение, а повышенная влажность ускоряет порчу.

Запрещено оставлять лук в полиэтиленовых пакетах — отсутствие циркуляции воздуха приводит к образованию плесени. Нельзя хранить его рядом с картофелем или фруктами: они выделяют этилен, вызывающий гниение луковиц. Также избегайте солнечных мест (например, подоконников) — ультрафиолет разрушает защитные чешуи, и лук высыхает.

Оптимальные условия: сухое, темное помещение с температурой 0…+1 °C (для холодного хранения) или +18–24 °C (для теплого) и влажностью 60–70%.

Ранее стало известно, чем подкормить кабачки, чтобы плодоносили до заморозков.

