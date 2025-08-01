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01 августа 2025 в 11:01

Кабачки до холодов: с этой подкормкой будете собирать их до заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта подкормка заставит кабачки плодоносить до заморозков. Рассказываем, как стимулировать образование новых завязей и улучшить вкус плодов не только в августе, но и до холодов.

Для длительного плодоношения кабачки нужно подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Идеально подойдет раствор монофосфата калия (1 ч. л. на 10 л воды) или древесной золы (2 стакана на 10 л воды, настоять сутки). Эти подкормки вносите под корень каждые 10–14 дней, предварительно полив растения.

Для внекорневой подкормки используйте раствор борной кислоты (2 г на 10 л воды) — это предотвратит загнивание завязей. Дополнительно раз в месяц можно полить кабачки настоем банановой кожуры (3 шкурки на 3 л воды, настоять 3 дня) — это натуральный источник калия. С такой подкормкой будете собирать кабачки до заморозков!

Ранее стало известно, из-за каких ошибок чеснок может сгнить на грядке за 3 дня.

кабачки
дачи
овощи
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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