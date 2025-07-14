Чеснок сгниет за 3 дня! Эти июльские ошибки убивают урожай на корню

Эти июльские ошибки убивают урожай чеснока на корню — делают головки мягкими, непригодными для хранения и лишают их остроты и полезных свойств!

Главная ошибка — продолжать полив после того, как начали желтеть нижние листья. Это приводит к растрескиванию головок и развитию грибковых заболеваний. Ни в коем случае нельзя рыхлить почву глубоко или окучивать растения — можно повредить формирующиеся головки и корневую систему.

Опасная ошибка — оставлять стрелки на растениях после того, как они начали скручиваться: это отнимает питание у головок. Нельзя выдергивать чеснок за ботву при уборке — так можно оставить корни в земле или повредить покровные чешуйки. Запрещается сушить выкопанный чеснок на солнце — головки получат солнечные ожоги и начнут портиться. Игнорирование признаков болезней (желтые пятна, плесень у основания стебля) и отказ от обработки фунгицидами может привести к потере всего урожая. Если будете так делать, чеснок сгниет за три дня!

Ранее стало известно, как навсегда прогнать тлю из теплицы с помидорами.