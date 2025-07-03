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03 июля 2025 в 14:02

Эта зелень прогонит тлю из теплицы навсегда! Настоящее спасение для томатов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы избавиться от тли в теплице с помидорами, посадите рядом растения-репелленты, которые отпугивают вредителей своим запахом или выделяемыми веществами. Это настоящее спасение для томатов.

Лучший выбор — базилик, его резкий аромат не переносит тля, а еще он улучшает вкус томатов. Чеснок и лук, высаженные между кустами, не только отпугнут тлю, но и защитят томаты от грибковых инфекций.

Петрушка и укроп привлекают божьих коровок и златоглазок — естественных врагов тли. Мята и мелисса сбивают вредителей с толку своим сильным запахом, а бархатцы выделяют фитонциды, токсичные для тли.

Горчица и кориандр также эффективны — их эфирные масла подавляют размножение насекомых. Эта зелень прогонит тлю из теплицы навсегда! Главное — сажать ее плотно, но не загущая посадки, чтобы не мешать росту томатов.

Ранее стало известно, какое одно действие может оставить вас без урожая кабачков.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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