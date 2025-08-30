Когда и какие деревья нужно белить, чтобы спасти сад

Побелку деревьев нужно проводить осенью (октябрь–ноябрь) и весной (февраль–март), причем осенняя побелка считается основной и наиболее важной. Рассказываем, когда и какие деревья нужно белить, чтобы спасти сад.

Белить нужно все плодовые деревья (яблони, груши, сливы, вишни) и декоративные (березы, клены) с развитой корой, начиная с возраста 3–5 лет. Молодые саженцы с гладкой корой белить не рекомендуется — вместо извести лучше использовать специальные садовые краски или обматывать стволы защитным материалом.

Осенняя побелка защищает деревья от зимних солнечных ожогов, морозобоин и резких перепадов температур, а весенняя обновляет защитный слой перед началом сокодвижения. Важно белить не только ствол, но и скелетные ветви на высоту 1,5–1,8 метра — именно эти части дерева наиболее уязвимы.

Побелку проводят в сухую погоду при температуре выше +5 °C, чтобы состав хорошо закрепился на коре. Помните — правильная и своевременная побелка сохраняет здоровье деревьев и повышает их урожайность.

