Хватит терять урожай! Делай так в сентябре — и следующим летом ждет успех

Сентябрь — ключевой месяц для подготовки дачного участка к следующему сезону, от которого напрямую зависит будущий урожай. Правильные агротехнические приемы в это время позволяют восстановить плодородие почвы, защитить растения от болезней и заложить основу для весеннего роста. Всего несколько важных работ — и вы обеспечите себе богатый урожай в следующем году.

Основные работы включают: внесение органических и фосфорно-калийных удобрений под перекопку, посев сидератов (горчица, рожь, овес), обработку почвы от вредителей и болезней. Необходимо провести обрезку отплодоносивших побегов малины и смородины, подготовить посадочные ямы для осенней посадки деревьев и кустарников.

Эти мероприятия улучшают структуру почвы, насыщают ее питательными веществами и предотвращают распространение болезней. Сидераты защищают землю от эрозии и обогащают азотом, а осенняя обработка снижает количество зимующих вредителей.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.