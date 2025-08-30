Ива японская: акварель для вашего сада! Многолетник для посадки в зиму

Ива японская: живая акварель для вашего сада! Многолетник для посадки в зиму! Ива японская «хакуро-нишики» (Salix integra Hakuro-nishiki) — один из самых эффектных декоративных кустарников, который садоводы ценят за необычную окраску листвы. Весной и летом на ветвях распускаются нежные листья с бело-зелеными узорами и розовыми штрихами, благодаря чему куст выглядит словно расписанный акварелью.

Главное достоинство этого сорта — неприхотливость. «Хакуро-нишики» можно сажать практически в любое время сезона: весной, летом или осенью — растение быстро приживается. Она одинаково хорошо чувствует себя и в открытом грунте, и в контейнерах, что делает ее идеальным выбором для садов, балконов и террас.

Еще один плюс — зимостойкость. По данным питомников Европы и США, ива выдерживает морозы до –34 °C (USDA зона 4), что позволяет выращивать ее даже в регионах с суровыми зимами. При этом сорт засухоустойчив, но для яркой окраски листвы ему нужен регулярный полив.

«Хакуро-нишики» любит солнце, где ее листья приобретают максимальную декоративность, но спокойно переносит и легкую полутень. Компактная крона делает куст удобным для ландшафтных композиций, живых изгородей и одиночных посадок.

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно посадить в сентябре! Сад будет роскошным с весны.