Цветет до первого снега и не просит никакого ухода! Многолетник-талисман

Львиный зев (антирринум) — настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот. Это растение-чемпион, которое поражает своей выносливостью и щедрым цветением. Его красочные соцветия-свечки раскрашивают сад всеми оттенками радуги с июня до поздней осени, не боясь ни засухи, ни легких заморозков. А тонкий сладковатый аромат делает его идеальным цветком для срезки.

Для успешного выращивания достаточно солнечного места с рыхлой почвой. Семена можно сеять прямо в грунт в мае, лишь слегка присыпая землей. Всходы появляются через 10–14 дней. Подросшие сеянцы нужно проредить, оставив между растениями 20–30 см. Дальнейший уход минимален: умеренный полив в засуху и регулярное удаление увядших соцветий для продления цветения.

Львиный зев невероятно универсален! Низкорослые сорта прекрасно смотрятся в контейнерах и на балконах, а высокие — великолепны в миксбордерах и групповых посадках. Это растение практически не подвержено болезням и вредителям, а его удивительная способность цвести даже при низких температурах делает его настоящим украшением осеннего сада, когда большинство других растений уже готовятся к периоду покоя.

