День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 06:35

Цветет до первого снега и не просит никакого ухода! Многолетник-талисман

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Львиный зев (антирринум) — настоящая находка для тех, кто хочет красивый сад без лишних хлопот. Это растение-чемпион, которое поражает своей выносливостью и щедрым цветением. Его красочные соцветия-свечки раскрашивают сад всеми оттенками радуги с июня до поздней осени, не боясь ни засухи, ни легких заморозков. А тонкий сладковатый аромат делает его идеальным цветком для срезки.

Для успешного выращивания достаточно солнечного места с рыхлой почвой. Семена можно сеять прямо в грунт в мае, лишь слегка присыпая землей. Всходы появляются через 10–14 дней. Подросшие сеянцы нужно проредить, оставив между растениями 20–30 см. Дальнейший уход минимален: умеренный полив в засуху и регулярное удаление увядших соцветий для продления цветения.

Львиный зев невероятно универсален! Низкорослые сорта прекрасно смотрятся в контейнерах и на балконах, а высокие — великолепны в миксбордерах и групповых посадках. Это растение практически не подвержено болезням и вредителям, а его удивительная способность цвести даже при низких температурах делает его настоящим украшением осеннего сада, когда большинство других растений уже готовятся к периоду покоя.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

цветы
многолетники
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тарт татен со сливами: простой французский пирог из готового теста
Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на Адыгею
Столб дыма заметили над Сызранью после громких взрывов
Беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу пять районов Ростовской области
Заморозки, мокрый снег, ветер: погода в России на неделе 1–7 сентября
«Благодарим»: власти Венесуэлы внезапно обратились к Марии Захаровой
Поразили опорники, технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 августа
Известная российская актриса оказалась в «расстрельном» списке Украины
Трамп решил игнорировать решение суда
Россиянам рассказали, как правильно мыть куриные яйца
Пластика, питание или ботокс? Как меняла внешность 72-летняя Понаровская
Стало известно, как повлияют на Украину политические ссоры в Польше
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.