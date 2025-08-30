День знаний — 2025
30 августа 2025 в 11:41

Судно с пассажирами перевернулось на реке Малый Енисей

На реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Тувы перевернулось маломерное судно «Борус» с пассажирами и судоводителем на борту, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Сейчас спасатели проводят поисковые работы.

В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия по установлению их местонахождения, — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, на борту находились четыре человека. Одному из них удалось самостоятельно добраться до берега. Для поисков троих оставшихся людей к месту происшествия выехали инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Республике Тыва и сотрудники полиции. Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.

транспорт
катера
происшествия
Тыва
