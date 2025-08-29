День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 11:21

Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге в акватории реки Большая Невка едва не затонул катер с тремя людьми на борту, пишет Gazeta.SPb со ссылкой на МВД России. Происшествие случилось ночью между Большим Крестовским и Лазаревским мостами.

Всех пострадавших граждан оперативно доставили в медицинское учреждение. На месте ЧП работает транспортная полиция.

Специалисты выясняют все обстоятельства и причины инцидента с затоплением судна. Расследование проводится в рамках процессуальной процедуры.

Ранее прогулочный катер перевернулся и пошел ко дну во время урагана на Волге в Самарской области. На борту находились минимум три человека. Отдыхающие на берегу реки сразу бросились им на помощь.

До этого во Владивостоке завершились поиски женщины, пропавшей во время водной прогулки на катере. Ее обнаружили погибшей.

