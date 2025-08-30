В России изменили правила проезда по участку трассы М-3 «Украина» Участок автодороги М-3 «Украина» от Бекасово до Малоярославца сделали платным

Правительство России установило платный проезд по участку автодороги М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области, сообщается на сайте официального публикования правовых актов. Распоряжение, которое действует до 31 декабря 2110 года, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Использование участка автомобильной дороги М-3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной км 65+200 — км 124+000 осуществляется на платной основе, — говорится в документе.

Размер тарифа для проезда по этому участку пути пока не уточнили. При этом отмечается, что для водителей доступен альтернативный бесплатный проезд.

Ранее сообщалось, что Кабмин РФ выделит 539,8 млн рублей на досрочное финансирование работ по строительству и модернизации автомобильной дороги регионального значения в Крыму. Средства предназначены для строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту.

До этого стало известно, что на скоростной трассе М-12 «Восток» появилась музыкальная разметка. Первую такую разметку в стране нанесли на М-11 «Нева» в прошлом году, а теперь проезжающие 144-й километр трассы М-12 во Владимирской области смогут услышать мелодию «Калинка-Малинка».