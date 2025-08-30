День знаний — 2025
30 августа 2025 в 11:41

Раскрыта судьба пострадавших при спасении Наговициной альпинистов

Пострадавших при спасении альпинистки Наговициной эвакуировали в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пострадавших при спасении россиянки Натальи Наговицыной альпинистов Баира Батуева и Александра Семенова отправили из Бишкека в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства. Их будут лечить в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Все находившиеся на борту чудом остались живы, однако получили травмы. У Баира выявлены проблемы с позвоночником, и для оказания высококвалифицированной медицинской помощи его уже ждут специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, — отметили в посольстве.

В дипмиссии также добавили, что с самого начала ЧП с альпинисткой власти Киргизии поддерживали связь с ее родственниками, турфирмой. Позже к спасательной операции подключили «Аэрофлот» и МЧС России.

Ранее альпинист Илим Карыпбеков заявил, что напарника Наговициной Романа Мокринского нельзя обвинять в произошедшей с ней трагедии. По его словам, мужчина оказал ей максимальную помощь.

Вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин между тем отметил, что Наговицину можно было бы спасти, если бы она находилась в ровном поле. Он объяснил, что на гребне, где застряла женщина, не могут сесть вертолеты.

Наталья Наговицина
альпинисты
пострадавшие
Москва
Бишкек
