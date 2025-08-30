Сажаю эти культуры на даче в сентябре — собираю урожай до холодов

Сентябрь — идеальное время для посадки скороспелых культур, которые успеют дать урожай до наступления холодов. Многие огородники ошибочно считают, что основной сезон посадок завершен, но именно в это время можно получить второй урожай свежих овощей и зелени.

Для посадки идеально подходят: редис (18–25 дней), шпинат (30–40 дней), рукола (20–30 дней), салат листовой (25–35 дней), укроп (30–40 дней), кинза (30–45 дней), редька (40–50 дней), пекинская капуста (45–55 дней). Эти культуры холодостойки и хорошо развиваются при сокращающемся световом дне. Перед посадкой почву рыхлят, вносят компост или перегной, хорошо увлажняют. Семена высевают на 1–2 см глубже, чем весной, для защиты от пересыхания.

Уже через 3–4 недели после посадки можно собирать первый урожай зелени, а к октябрю получить полноценные корнеплоды. Посадки рекомендуется укрывать спанбондом при ночных похолоданиях ниже 5 °C.

