День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 12:33

Сажаю эти культуры на даче в сентябре — собираю урожай до холодов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сентябрь — идеальное время для посадки скороспелых культур, которые успеют дать урожай до наступления холодов. Многие огородники ошибочно считают, что основной сезон посадок завершен, но именно в это время можно получить второй урожай свежих овощей и зелени.

Для посадки идеально подходят: редис (18–25 дней), шпинат (30–40 дней), рукола (20–30 дней), салат листовой (25–35 дней), укроп (30–40 дней), кинза (30–45 дней), редька (40–50 дней), пекинская капуста (45–55 дней). Эти культуры холодостойки и хорошо развиваются при сокращающемся световом дне. Перед посадкой почву рыхлят, вносят компост или перегной, хорошо увлажняют. Семена высевают на 1–2 см глубже, чем весной, для защиты от пересыхания.

Уже через 3–4 недели после посадки можно собирать первый урожай зелени, а к октябрю получить полноценные корнеплоды. Посадки рекомендуется укрывать спанбондом при ночных похолоданиях ниже 5 °C.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

дачи
сады
огороды
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нашли способ отправить войска на Украину
В Анапе собрали весь мазут со дна Черного моря
Авиакомпании обязали сохранять пассажирам обратные билеты при опозданиях
Забудьте о варенье! Этот джем из груши и имбиря взорвет вкусовые рецепторы
Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью
Франция обсудит со странами Евросоюза «план истощения ресурсов» России
Россиянам объяснили, как мошенники пытаются обойти закон о дропперах
В Часове Яре заметили поляков и чернокожих
Лето закончилось, идут холода: прогноз погоды в Москве в начале сентября
Хакеры атаковали известное немецкое издание
«Упорно ползет на кладбище»: Европу предостерегли от удара по России
Стало известно, как на самом деле Елизавета II относилась к выходу из ЕС
«Слишком много знал»: депутат назвал вероятные причины убийства Парубия
Зеленский подтвердил смерть экс-спикера Рады
Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Пугачева разводится с Галкиным и едет в Россию? Подробности, что известно
Появилось предполагаемое фото стрелка, который убил Парубия
Появились подробности убийства экс-председателя Верховной рады
Как приготовить соус сациви в домашних условиях: классический рецепт
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками
Общество

Невероятное лечо на зиму: с болгарским перцем и кабачками

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки
Общество

Острый перец на зиму: самый простой способ заготовки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.