Семена можно сеять под зиму! Весной весь сад в розовых неженках!

Аквилегия Pink Petticoat: нежность в розовых тонах! Этот сорт водосбора кажется созданным руками ювелира, а не природой. Его махровые цветы с нежнейшим переходом от кремово-розовых внешних лепестков к пастельно-желтому центру напоминают пышную балетную пачку. Каждый цветок — это маленькое произведение искусства, которое придает саду утонченность и романтическое настроение.

Для посадки выберите полутенистое место с влажной, хорошо дренированной почвой. Семена можно сеять под зиму или ранней весной прямо в грунт, слегка вдавливая в землю. Всходы появляются через 3–4 недели. В первый год растение формирует розетку листьев, а на второй год раскрывает свою сказочную красоту. Аквилегия не требует сложного ухода: достаточно полива в засушливые периоды и мульчирования почвы.

Цветение продолжается с мая по июль, привлекая в сад бабочек и шмелей. После обрезки увядших цветоносов может зацвести повторно в конце лета. Растение прекрасно зимует без укрытия и с каждым годом образует все более пышные кусты. Эта аквилегия идеально сочетается с папоротниками, хостами и декоративными злаками, создавая элегантные композиции в природном стиле.

