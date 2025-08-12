Стало известно, кто зверски убил россиянку и ее 11-месячную дочь в Риме

Обнаруженную мертвой в Риме 28-летнюю уроженку Омска Анастасию Трофимову мог задушить ее спутник, 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн, который имел также документы на имя Рексала Форда, передает газета Il Messaggero со ссылкой на медэкспертизу. Фигуранта дела о двойном убийстве задержали в Греции, затем его выдали итальянской стороне, где он предстанет перед судом.

Анастасия Трофимова была убита Фрэнсисом Кауфманном из-за удушья: гипотеза о двойном убийстве находит новое подтверждение, — сказано в материале.

До этого появилась информация, что в одном из парков Рима были найдены тела россиянки и ее 11-месячной дочери. Тела убитых были обнаружены еще в начале июня, однако их не могли идентифицировать долгое время. В итоге опознать мать с ребенком смогли благодаря телешоу, на котором рассказали о татуировке на ноге убитой.

