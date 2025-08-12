Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:44

Стало известно, кто зверски убил россиянку и ее 11-месячную дочь в Риме

Il Messaggero: обнаруженную мертвой в Риме россиянку мог задушить ее спутник

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обнаруженную мертвой в Риме 28-летнюю уроженку Омска Анастасию Трофимову мог задушить ее спутник, 46-летний американец Фрэнсис Кауфманн, который имел также документы на имя Рексала Форда, передает газета Il Messaggero со ссылкой на медэкспертизу. Фигуранта дела о двойном убийстве задержали в Греции, затем его выдали итальянской стороне, где он предстанет перед судом.

Анастасия Трофимова была убита Фрэнсисом Кауфманном из-за удушья: гипотеза о двойном убийстве находит новое подтверждение, — сказано в материале.

До этого появилась информация, что в одном из парков Рима были найдены тела россиянки и ее 11-месячной дочери. Тела убитых были обнаружены еще в начале июня, однако их не могли идентифицировать долгое время. В итоге опознать мать с ребенком смогли благодаря телешоу, на котором рассказали о татуировке на ноге убитой.

Ранее сообщалось, что гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их маленького сына, после чего покончил с собой. Трагедия случилась в ночь на 21 июля в селе Обайгора.

Италия
убийства
отцы
россиянки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Назван тип БПЛА, использованный для атаки на Татарстан
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.