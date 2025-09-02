Отец шестерых детей погиб спустя несколько месяцев на СВО В Омской области простились с многодетным участником СВО

В Омской области простились с многодетным участником специальной военной операции на Украине, пишет «Омск-Информ». Отмечается, что у 39-летнего мужчины остались жена и шестеро детей.

До СВО он работал кочегаром. Россиянин заключил контракт с Минобороны в апреле 2025 года и отправился на фронт. Спустя несколько месяцев стало известно о его гибели. Он получил ранение, несовместимое с жизнью.

В августе продюсер Иосиф Пригожин заявил, что муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко, принимавший участие в СВО, был официально признан погибшим после более чем года отсутствия с ним связи. Тело мужчины так и не было найдено, однако суд принял решение о признании его погибшим, исходя из того, что место его гибели установлено.

До этого стало известно, что в зоне спецоперации на Украине погиб гражданин Индии Сридхар Рауагуру. Его вдова Ольга рассказала, что муж отправился на спецоперацию, осуществив свою давнюю мечту — переехал в Россию и поступил на службу в армию. Мужчину посмертно наградили орденом Мужества.