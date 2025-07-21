В Сербии мужчина застрелил бывшую жену-россиянку и их семилетнего сына

Гражданин Сербии застрелил бывшую жену-россиянку и их маленького сына, после чего покончил с собой, сообщает портал «Вечерне новости». Трагедия случилась в ночь на 21 июля в селе Обайгора.

Там были обнаружены тела 69-летнего мужчины, его 46-летней экс-жены и их семилетнего сына. По версии следствия, местный житель сначала убил свою семью, после чего свел счеты с жизнью.

Ранее стало известно, что в одном из парков Рима были найдены тела россиянки Анастасии Трофимовой и ее 11-месячной дочери. По подозрению в их убийстве задержан американец, который может быть отцом девочки. Он выдавал себя за кинопродюсера.

Тела убитых были обнаружены еще в начале июня, однако их не могли идентифицировать долгое время. В итоге опознать мать с ребенком смогли благодаря телешоу, на котором рассказали о татуировке на ноге убитой. Предполагаемый убийца после преступления сбежал за границу, его поймали в Греции, при нем были документы на имена Рексала Форда и Френсиса Кауфмана. Российские дипломаты выясняют обстоятельства убийства.