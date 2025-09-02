Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:31

Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности

Мигрант получил 14 лет колонии за убийство администратора казино в Ленобласти

Фото: СУ СК РФ по Ленинградской области

Суд в Гатчинском районе Ленинградской области приговорил мигранта к 14 годам лишения свободы за убийство, совершенное 16 лет назад, сообщает Neva.Today. По данным издания, 18 января 2009 года иностранец зарезал администратора казино.

По версии следствия, убийство произошло в зале игровых автоматов «Лото-Клуб» в Гатчине. Обвиняемый нанес жертве минимум 10 ударов ножом, забрал более 49 тысяч рублей и сбежал. Пострадавший умер на месте.

По данным издания, иностранца, имеющего вид на жительство в России с 2020 года, задержали в Москве. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), а также пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ о разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия, и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Ранее гендиректор ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» Антон Игнатов заявил, что с 1 сентября 2025 года трудовые мигранты, прибывающие в Москву и Подмосковье, должны будут регистрироваться через мобильное приложение «Амина». По его словам, иностранцы должны будут предоставлять согласие на отслеживание геолокации.

