В Анапе жители фиксируют большие выбросы мазута Kub Mash: второй день жители Анапы замечают большие объемы мазута на берегу

Жители Анапы уже второй день наблюдают большое количество мазута на побережье, передает Telegram-канал Kub Mash. Волонтеры из штаба «Дельфины» работают на месте и докладывают, что вдоль Веселовки образовалось темное пятно площадью около двух тысяч квадратных метров.

Волонтеры работают в усиленном режиме, ежедневно собирая по 60–80 мешков нефтяных загрязнений. Они подозревают, что причиной разлива является все то же столкновение танкеров.

По данным канала, на пляже также обнаружены птицы, пострадавшие от загрязнения.

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров с мазутом — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии случился разлив топлива.

Ранее у берегов Новороссийска разлилась нефть с турецкого танкера. В Черное море попало более тонны нефтепродуктов. Инцидент произошел во время загрузки танкера в пяти километрах от побережья, и на месте разлива сформировалось пятно площадью 4000 квадратных метров.

До этого сообщалось, что площадь нефтяного разлива в Черном море у Новороссийска выросла до одного квадратного километра. Нефтепродукты движутся на запад, включая Анапу. Сильные ветры и волнение способствуют распространению загрязнения на северо-запад.