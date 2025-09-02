Польша с $1 трлн ВВП заявила о праве на место в G20

Польша обратилась к США с просьбой пригласить ее в G20, сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает телеканал TVP Info. Он пояснил, что это связано с вхождением Польши в клуб «триллионных экономик» — стран с ВВП больше $1 трлн.

В связи с тем что Польша вошла в клуб «триллионных экономик», я попросил, чтобы США, будучи председателем G20 в 2026 году, пригласили нас в свои ряды, — сказал он.

Сикорский также заявил, что Польша является страной, которая успешно перешла от плановой экономики к свободной. Он добавил, что 3 сентября состоится встреча польского президента Кароля Навроцкого с американским лидером Дональдом Трампом, где вопрос включения в G20 будет обсуждаться.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза из-за героизации националистов. По его словам, власти Украины возвели в ранг национальных героев лиц, причастных к убийствам мирных поляков, включая женщин и детей.

Ранее министр внутренних дел республики Марчин Кервиньский сообщил, что более тысячи граждан Украины покинули территорию Польши с начала 2025 года. Причиной депортации стало нарушение польского законодательства со стороны этих лиц.