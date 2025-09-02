Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:53

В Польше осудили героизацию бандеровцев на Украине

Экс-премьер Польши Миллер: Киеву не место в ЕС из-за героизации националистов

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не сможет стать членом Европейского союза из-за героизации националистов, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, власти Украины возвели в ранг национальных героев лиц, причастных к убийствам мирных поляков, включая женщин и детей.

Украинцы сделали своими героями бандеровских убийц, которые без зазрения совести не только убивали поляков, но и издевались над детьми, над женщинами. Достаточно поехать на Украину, пройтись по улицам крупных украинских городов, чтобы в этом убедиться, — отметил Миллер.

Политик также напомнил о позиции покойного лидера Польши Ярослава Качиньского, который заявлял о недопустимости интеграции Украины в ЕС при условии почитания Степана Бандеры. Миллер полностью поддержал эту точку зрения, назвав ее принципиальной и обоснованной. Бывший премьер выразил одобрение инициативе нового польского президента Кароля Навроцкого о приравнивании бандеровской символики к нацистской.

Ранее сообщалось, что польские пограничники заставили украинцев раздеваться до трусов на границе, чтобы проверить наличие татуировок с нацистской символикой. Уточнялось, что на украинско-польской границе введен усиленный режим досмотра для прибывающих граждан Украины. Также пограничники смотрят содержимое телефонов, их интересуют подписки и мемы.

Польша
Украина
Евросоюз
националисты
