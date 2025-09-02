Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:58

Суд оштрафовал приложение для фото на несколько миллионов

Суд Москвы оштрафовал Pinterest на 4 млн рублей за неуплату предыдущих штрафов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таганском районе Москвы мировой судья вынес постановление о штрафе в размере 4 млн рублей в отношении сервиса фотографий Pinterest, передает РИА Новости со ссылкой на суд. Решение было принято по двум протоколам, касающимся неуплаты предыдущих штрафов.

Постановлениями мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Пинтерест Инк. (Pinterest Inc) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей по каждому из двух, — заявили в суде.

Помимо этого, во вторник мировой судья вынес аналогичные решения о наложении штрафов в размере 200 тыс. рублей на шведский онлайн-магазин видеоигр GamersGate AB (ранее Gamer's Gate) и итальянскую компанию по разработке мобильных приложений Bending Spoons Operations S.p.A.

Ранее мировой судья в Москве оштрафовал АО «Почта России» на 230,6 млн рублей. Это решение принято по итогам проверки Счетной палаты РФ, которая обнаружила нарушения условий предоставления бюджетных инвестиций.

сервисы
суды
штрафы
Москва
