Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал на 230,6 млн рублей АО «Почта России» за ненадлежащую модернизацию почтовых отделений, сообщает Счетная палата РФ. Решение принято на основании возбужденного ведомством по итогам проверки в Минцифры дела об административном правонарушении.

14 августа 2025 года мировой судья г. Москвы на основании дела об административном правонарушении, возбужденного Счетной палатой, оштрафовал АО «Почта России» на 230 млн рублей за нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций, выделенных обществу на приведение в нормативное состояние и модернизацию отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности, а также в труднодоступных местностях, — говорится в пресс-релизе.

«Почта России» должна была до 31 декабря 2023 года и 31 декабря 2024 года модернизировать не менее 1282 и 773 отделений соответственно. Но проверка показала, что на 1 января 2024 года было модернизировано 767 отделений, на 1 января 2025 года — 664 отделения. Отчеты о достижении результата инвестиций в Минцифры «содержали недостоверные данные о количестве модернизированных объектов», уточнили в СП.

Ранее Счетная палата допустила, что «Почта России» якобы может пытаться получать доходы от задержек пенсионных выплат с помощью вывода денег на сторонние счета. Кроме того, компанию заподозрили в слишком больших расходах на пиар.