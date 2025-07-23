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23 июля 2025 в 09:27

«Почту России» поймали на махинациях с пенсионными деньгами

«Почту России» обвинили в уводе пенсионных денег и пособий на пиар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Счетная палата заподозрила «Почту России» в завышенных расходах на пиар и попытке заработать на задержках выплат пенсий и пособий за счет увода средств на сторонние счета, пишут «Ведомости». Эти сведения не попали в официальный отчет, но всплыли при обсуждении итогов проверки в Госдуме.

По данным аудита, в 2019–2023 годах «Почта России» направила 1,53 млрд рублей на спонсорскую и благотворительную поддержку спортивных и других организаций. Из этой суммы 205 млн рублей получили Российский футбольный союз и Футбольная национальная лига. Еще 601,1 млн рублей потратили на формирование позитивного образа компании в СМИ и социальных сетях.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг направил письмо председателю комитета по контролю Олегу Морозову, а также в Минцифры, Минтруд и Минфин. В обращении депутат сослался на результаты проверки Социального фонда России, выявившего 136 случаев задержки доставки пенсий «Почтой России» в 2020–2024 годах — сроки нарушались от одного до 20 дней.

При этом Гартунг отмечает, что «Почта России» обеспечивает доставку пенсий на уровне 98,6%, а повышенные остатки на счетах в конце года связаны с подготовкой к новогодним выплатам. Комитет счел аргументы компании о влиянии человеческого фактора и региональной специфики заслуживающими внимания и предложил представить меры по снижению числа задержек без введения компенсаций.

Ранее Промтрансбанк признали банкротом по иску ЦБ РФ. Суд постановил прекратить полномочия руководителей временной администрации кредитного учреждения, основанного в 1993 году.

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