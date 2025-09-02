Путин высказался об амбициях Украины попасть в НАТО Путин: для России неприемлемо членство Украины в НАТО

Для России неприемлемо членство Украины в НАТО, заяви президент РФ Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, эта позиция Москвы неизменна.

Мы считаем это для себя неприемлемым. Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность <...> не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет России, — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита ШОС заявил, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин украинского кризиса. По его словам, в 2014 году в Киеве «было устранено» руководство страны, не поддерживающее вступление в Североатлантический блок.

До этого генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что Соединенные Штаты и Венгрия исключают возможность вступления Украины в НАТО. При этом он отметил готовность Блока вооружать и организовывать подготовку Вооруженных сил Украины.