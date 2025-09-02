Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт

Основная скрытая ловушка кредитных карт связана с длительным льготным периодом, когда разрешено оплачивать только минимальный платеж или вовсе отложить погашение, заявил Pravda.Ru экономист и финансовый аналитик Александр Лежава. Он добавил, что часто пользователи кредиток не оценивают свои возможности по погашению долгов.

Многие совершают расходы, не оценивая последствия. Даже небольшая покупка на кредитке может превратиться в крупную задолженность, если вовремя не внести платеж, — пояснил он.

Лежава пояснил, что многие владельцы карт ошибочно полагают, что долг не станет для них проблемой, если можно вносить лишь минимальные платежи или вообще не платить какое-то время. Однако после завершения льготного периода начинают действовать высокие проценты за просрочку, из-за чего долг стремительно растет, предупредил экономист.

Ранее Центральный Банк России ввел новые требования для банков по информированию клиентов о блокировке карт и приостановке операций. Теперь банки обязаны подробно разъяснять причины ограничений и порядок восстановления обслуживания, ссылаясь на конкретные нормы законодательства.