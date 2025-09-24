Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 07:52

Аналитики допустили отставку семи губернаторов до выборов 2026 года

«Коммерсант»: семи российским губернаторам грозит отставка до 2026 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Семь действующих губернаторов могут лишиться своих постов до выборов 2026 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в рейтинге «Госсовет 2.0». Согласно прогнозу, в группу риска вошли главы Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также руководители Дагестана, Северной Осетии и Хакасии.

Наиболее уязвимой фигурой эксперты называют главу Дагестана Сергея Меликова. Они считают, что с высокой вероятностью свои посты могут потерять также губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Неблагополучные перспективы также прогнозируют губернаторам Вологодской области Георгию Филимонову, Самарской области Вячеславу Федорищеву, Запорожской области Евгению Балицкому и руководителю Хакасии Валентину Коновалову. Аналитики связывают возможные кадровые изменения с необходимостью обновления региональной власти перед избирательным циклом.

До этого мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел со своего поста спустя пять дней после назначения. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», но позже объяснил отказ от должности «постановкой новых задач».

Россия
регионы
губернаторы
отставки
аналитики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Два миллиардера захотели отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
«Ястребы» одержали шестую подряд победу в КХЛ
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.