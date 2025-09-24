Аналитики допустили отставку семи губернаторов до выборов 2026 года «Коммерсант»: семи российским губернаторам грозит отставка до 2026 года

Семь действующих губернаторов могут лишиться своих постов до выборов 2026 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в рейтинге «Госсовет 2.0». Согласно прогнозу, в группу риска вошли главы Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также руководители Дагестана, Северной Осетии и Хакасии.

Наиболее уязвимой фигурой эксперты называют главу Дагестана Сергея Меликова. Они считают, что с высокой вероятностью свои посты могут потерять также губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Неблагополучные перспективы также прогнозируют губернаторам Вологодской области Георгию Филимонову, Самарской области Вячеславу Федорищеву, Запорожской области Евгению Балицкому и руководителю Хакасии Валентину Коновалову. Аналитики связывают возможные кадровые изменения с необходимостью обновления региональной власти перед избирательным циклом.

До этого мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел со своего поста спустя пять дней после назначения. До вступления в должность на своей странице в мессенджере он обещал «сделать много важных дел», но позже объяснил отказ от должности «постановкой новых задач».