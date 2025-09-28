Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 19:29

Раскрыто, цены на какой продукт взлетели в прошлом месяце больше всего

Кофе стал лидером рейтинга наиболее подорожавших продуктов в прошлом месяце

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире по итогам прошлого месяца, передает «78». Стоимость зерен увеличилась почти в 1,5 раза, а в российской рознице ожидается дальнейший рост цен на 3–7%.

Дополнительное подорожание связано с введением обязательной маркировки «Честный знак», говорится в сообщении. Эта мера влияет на формирование конечной стоимости продукта для потребителей.

Ранее аналитическая компания NTech сообщила, что капуста и апельсины продемонстрировали наибольшее снижение стоимости среди продовольственных товаров в России с 15 по 21 сентября 2025 года. Средняя цена капусты установилась на уровне 24,51 рубля за килограмм, апельсинов — 145,28 рубля. Специалисты фирмы отметили, что это самое значительное падение цен в категории овощей и фруктов.

Кроме того, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что увеличение НДС до 22% вызовет значительный рост цен на строительные материалы. По оценке эксперта, наиболее серьезно последствия повышения налога отразятся на розничных потребителях.

кофе
цены
подорожание
стоимость
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.