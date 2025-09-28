Раскрыто, цены на какой продукт взлетели в прошлом месяце больше всего

Кофе стал самым подорожавшим товаром в мире по итогам прошлого месяца, передает «78». Стоимость зерен увеличилась почти в 1,5 раза, а в российской рознице ожидается дальнейший рост цен на 3–7%.

Дополнительное подорожание связано с введением обязательной маркировки «Честный знак», говорится в сообщении. Эта мера влияет на формирование конечной стоимости продукта для потребителей.

Ранее аналитическая компания NTech сообщила, что капуста и апельсины продемонстрировали наибольшее снижение стоимости среди продовольственных товаров в России с 15 по 21 сентября 2025 года. Средняя цена капусты установилась на уровне 24,51 рубля за килограмм, апельсинов — 145,28 рубля. Специалисты фирмы отметили, что это самое значительное падение цен в категории овощей и фруктов.

Кроме того, генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что увеличение НДС до 22% вызовет значительный рост цен на строительные материалы. По оценке эксперта, наиболее серьезно последствия повышения налога отразятся на розничных потребителях.