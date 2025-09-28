Фигуристка Петросян призналась, почему хотела отказаться от олимпийского отбора

Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что хотела сняться с отбора на Олимпиаду 2026 года в Италии, сообщает «Матч ТВ». По ее словам, причиной стали травма и психологическое давление после длительного перерыва в тренировках. Однако поддержка тренеров помогла ей продолжить участие и сохранить шанс на квоту.

Пришли люди, которые со мной поговорили и сказали, что это даже не обсуждается. <...> Сейчас понимаю, если бы я там не выступила и не получила бы квоту, было бы плохо. <...> К счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить. У меня долгое время не было серьезных травм. Долгий перерыв <...> меня выбил больше не из-за того, что не прыгаю долго, а из-за психологического состояния, — поделилась Петросян.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отвергла обвинения в предательстве в адрес российских спортсменов, сменивших гражданство. Она назвала такие оценки безнравственными и отметила, что смена сборной является законной практикой в спорте, часто вызванной высокой конкуренцией в России.