Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
28 сентября 2025 в 19:30

Гороскоп на неделю с 29 сентября: что ждет каждый знак зодиака?

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября по знакам зодиака Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября по знакам зодиака Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грядущая неделя обещает стать временем яркого раскрытия внутренних сил и созидательного начала для каждого из знаков зодиака. Предстоящие дни будут наполнены живым и плодотворным общением с окружающими, что принесет множество ценных идей и приятных открытий. Намечающиеся дела станут продвигаться с неожиданной легкостью. Появится шанс разобраться с давними ошибками. Также это прекрасное время для совершения удачных приобретений, укрепления личного авторитета и карьерного роста. Отдельно стоит отметить, что этот промежуток времени идеально подходит для романтических увлечений и свиданий. Самое время окружить своего избранника или избранницу особым вниманием. Также стоит проявить разумную заботу о самочувствии, чтобы сохранить энергию для всех намеченных свершений.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Овна

Для Овнов эти дни могут ознаменоваться судьбоносными встречами. Чаще всего удача будет сопутствовать в вопросах налаживания быта, а также в сфере личного преображения. Смело принимайте приглашения на развлекательные мероприятия, поскольку они не только подарят положительные эмоции, но и могут стать началом чего-то большего. Романтическое свидание, назначенное на этой неделе, имеет все шансы перерасти в нечто серьезное и долговременное.

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября по знакам зодиака: кому октябрь подарит любовь? Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября по знакам зодиака: кому октябрь подарит любовь? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Тельца

Тельцов ждет прекрасный период, который лучше всего посвятить общению со своей второй половинкой. Ваша природная дипломатия и стремление к гармонии помогут сгладить любые возможные недопонимания. Общее состояние здоровья и жизненный тонус порадуют стабильным уровнем, несмотря на некоторую усталость от прошлых событий. Открытый диалог с человеком, который вам симпатичен, может привести к развитию отношений.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Близнецов

На этой неделе Близнецы обнаружат в себе способность с легкостью находить выход из непростых ситуаций. Любые потери окажутся незначительными. Сейчас благоприятное время для получения новых знаний и навыков. В личной жизни наступит затишье, которое позволит отвлечься от тревожных мыслей.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Рака

Раков ожидает прогресс в профессиональной деятельности, сделках с недвижимостью или вопросах увеличения дохода. Однако успех потребует полной отдачи. Ключевой задачей станет организация рабочего графика, которая позволит к концу недели не только почувствовать удовлетворение от результатов, но и сохранить личное пространство для отдыха.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Льва

На этой неделе Львов, отличающихся хорошим здоровьем и выносливостью, ждут особенные достижения. Смело воплощайте творческие проекты, проявляйте инициативу в любви и не бойтесь казаться слишком эмоциональными. Результаты вашей активности не заставят себя долго ждать. Не скупитесь на проявления любви и признательности.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Девы

Этот период потребует от Дев пересмотреть степень своей эмоциональной вовлеченности в жизнь окружающих. Важно помнить о собственной самостоятельности и способности добиваться целей без оглядки на других. Предоставьте близким и коллегам возможность проявить себя, иначе излишняя опека может породить конфликтные ситуации. Наилучшим способом восстановить баланс станет активный отдых на природе.

Гороскоп на неделю с 29 сентября: что ждет каждый знак зодиака? Гороскоп на неделю с 29 сентября: что ждет каждый знак зодиака? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Весов

Для Весов наступает время, подходящее для участия в общественных событиях и оказания поддержки тем, кто в ней нуждается. Ваше обаяние благотворно повлияет на отношения с партнером. В семейном кругу будет царить спокойная и доброжелательная атмосфера. Чтобы восполнить энергетический запас, рекомендуется проводить больше времени на природе, заниматься садоводством.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Скорпиона

Скорпионам гороскоп советует посвятить эти дни размеренному отдыху и накоплению сил. Совершая покупки, стоит быть особенно внимательным к деталям, чтобы избежать ненужных трат. Внимание к меню поможет предотвратить возможные проблемы с пищеварением. Лучшим лекарством станет пребывание на свежем воздухе: неспешные прогулки в лесу, у воды или работы в саду.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Стрельца

Стрельцы на этой неделе будут полны желания получить от жизни все. Энтузиазм будет бить через край, что может негативно сказаться на окружении. Важно вовремя взять паузу и помнить, что поспешность не всегда является залогом качественного результата. Не исключены небольшие трудности в рабочих делах, однако ваша находчивость поможет быстро найти простое и элегантное решение.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Козерога

Реализации смелых планов Козерогов поспособствуют новые деловые контакты или неожиданная поддержка со стороны влиятельных людей. Ближе к окончанию недели наступит подходящий момент для того, чтобы взяться за решение домашних вопросов.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Водолея

Водолеев ожидает чрезвычайно продуктивный период во всех сферах жизни. Новые знакомства и общение с нужными людьми принесут результаты в долгосрочной перспективе. Несмотря на отличное состояние здоровья, не злоупотребляйте вредной пищей и алкоголем. Личная жизнь обещает быть насыщенной и страстной.

Гороскоп на неделю с 29 сентября для Рыб

Для Рыб это время реализации давних творческих замыслов. Нестандартное мышление станет вашим главным козырем. Усердие будет высоко оценено руководством, что может привести к предложению занять более высокую должность. Даже самые сложные задачи будут решаться с легкостью. Однако на фоне внешней успешности может возникнуть чувство внутреннего одиночества.

Гороскоп на неделю с 29 сентября Гороскоп на неделю с 29 сентября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее мы поделились настоящей историей «Летучего голландца».

гороскопы
знаки зодиака
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России разгромили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.