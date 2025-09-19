Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:23

Аналитик предложил метод борьбы с просрочками и фальсификатом

Аналитик Анфиногенов призвал отбирать лицензии у торгующих фальсификатом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За продажу просроченных продуктов и торговлю фальсификатом продавцов и производителей нужно не штрафовать, а лишать лицензии, заявил аналитик Александр Анфиногенов. Таким образом в разговоре с НСН он оценил инициативу Роспотребнадзора по введению санкций против участников рынка, нарушающих правила.

Штрафы — лишь легкое поглаживание для нечистых на руку производителей и продавцов. Я бы предприятия, которые пару раз были замечены в таком неприглядном деле, просто лишал лицензии. Что касается фальсификата, позиция должна быть еще жестче. Два-три таких лишения — и все остальные и думать перестали бы о том, чтобы продавать просрочку, — сказал Анфиногенов.

Ранее сообщалось, что в Восточном микрорайоне Тюмени местные жители начали посещать контейнерную площадку в поисках просроченных продуктов, которые выбрасываются сотрудниками ближайшего магазина. Одна жительница выразила недовольство тем, что местные платят за вывоз мусора, а просроченные товары из магазина используются другими.

