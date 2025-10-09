Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 22:49

Морщины из тарелки: эта еда заставляет кожу стареть быстрее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На состояние кожи и скорость ее старения напрямую влияет рацион питания. Некоторые продукты способны запускать процессы, которые негативно сказываются на упругости и свежести кожных покровов. Осознанный подход к выбору пищи помогает сохранить молодость и здоровый внешний вид.

К продуктам, ускоряющим старение, относится сахар, который запускает процесс гликации и повреждает коллагеновые волокна. Переработанное мясо содержит консерванты и избыток соли, способствующие обезвоживанию и воспалениям. Алкогольные напитки вызывают дегидратацию организма и истощают запасы питательных веществ. Трансжиры в фастфуде и выпечке нарушают клеточные мембраны и ухудшают кровообращение. Чрезмерное количество кофеина может приводить к сухости кожи и потере эластичности. Продукты с высоким гликемическим индексом провоцируют резкие скачки инсулина и воспалительные реакции. Избыток соли задерживает жидкость в организме и вызывает отечность.

Сбалансированное питание с преобладанием свежих овощей и фруктов поддерживает здоровье кожи. Ограничение вредных продуктов в рационе помогает замедлить процессы старения.

Ранее также сообщалось о правилах сочетания продуктов. Эти советы сделают ваше питание более полезным и комфортным.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
