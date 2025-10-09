Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:55

Россиянам дали советы, как сохранить свойства овощей и фруктов зимой

Нутрицолог Панова: овощи и фрукты нужно заморозить в правильный сезон

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Овощи и фрукты нужно замораживать на зиму в правильный сезон, заявила нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова. По ее словам, переданным «Радио 1», если вовремя сделать такие заготовки, это позволит сохранить все полезные свойства.

Для нас выход — покупать замороженные или консервированные в сезон продукты. Например, нарезанные помидоры в упаковке, которые заготавливаются в правильный сезон и сохраняют все полезные свойства, — отметила она.

Ранее интегративный нутрициолог Юлия Шарапова заявила о важности употребления мяса и рыбы, так как они содержат питательные вещества, способствующие улучшению состояния кожи и волос. По ее словам, ягоды в свою очередь богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от старения.

