Россиянам дали советы, как сохранить свойства овощей и фруктов зимой Нутрицолог Панова: овощи и фрукты нужно заморозить в правильный сезон

Овощи и фрукты нужно замораживать на зиму в правильный сезон, заявила нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей» Ольга Панова. По ее словам, переданным «Радио 1», если вовремя сделать такие заготовки, это позволит сохранить все полезные свойства.

Для нас выход — покупать замороженные или консервированные в сезон продукты. Например, нарезанные помидоры в упаковке, которые заготавливаются в правильный сезон и сохраняют все полезные свойства, — отметила она.

