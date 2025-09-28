Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 19:39

В Азербайджане начались III Игры стран СНГ: яркие фото с церемонии открытия

Азербайджан принимает третьи по счету Игры стран СНГ

Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Церемония открытия III Игр стран СНГ в Гяндже Фото: Flickr/III CIS Games 2025

Азербайджан сегодня, 28 сентября, принимает III Игры стран СНГ, которые продлятся до 8 октября. Церемония открытия состоялась на Гянджинском городском стадионе в 19:00 по местному времени (18:00 мск). Знаменосцами азербайджанской делегации стали каратист Асиман Гурбанлы и тхэквондистка Земфира Гасанзаде.

В соревнованиях примут участие атлеты из 13 государств. От России поедут 262 атлета, Азербайджан представят 340 спортсменов, от Узбекистана — 254, Белоруссии — 240, Казахстана — 147, Таджикистана — 144, Киргизии — 126, Туркменистана — 48. За Турцию будут выступать 38 атлетов, Кубу — 11, Кувейт — шесть. По четыре спортсмена будут участвовать от Пакистана и Омана. Игры пройдут сразу в семи городах республики — Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

Больше всего наград разыграют в плавании — 40 комплектов медалей, включая эстафеты. В рамках Игр также пройдут соревнования по футболу, волейболу, баскетболу 3×3, традиционной конной игре човган, стрельбе из лука, настольному теннису, бадминтону, фехтованию, греко-римской борьбе, боксу, дзюдо и так далее.

Российские спортсмены выступят в 21 дисциплине, в том числе в гребле на байдарках и каноэ, самбо, художественной гимнастике и прыжках на батуте. На Играх ожидается выступление спортсменок из академии художественной гимнастики «Небесная грация», возглавляемой Алиной Кабаевой. Не исключено, что олимпийская чемпионка лично приедет на турнир.

Идея проведения соревнований принадлежит России. Инициатива была представлена и поддержана на заседании Совета глав государств СНГ 28 сентября 2018 года. Первые Игры стран СНГ прошли с 4 по 11 сентября 2021 года в Казани. В этом году официальными талисманами соревнований стали кавказские леопарды Бебир и Лейла, символизирующие скорость, грацию и мощь.

Яркие фото с открытия Игр стран СНГ — в галерее NEWS.ru.

Фото: Flickr/III CIS Games 2025
