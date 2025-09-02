Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:01

Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным

Вучич назвал разговор с Путиным открытым, честным и важным

Александр Вучич Александр Вучич Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине открытым, честным и важным, передает ТАСС со ссылкой на сербские СМИ. Встреча глав государств состоялась в рамках международного форума, посвященного 80-летию завершения Второй мировой войны.

У нас состоялся очень открытый, честный и важный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и я считаю, что мы затронули все темы, представляющие взаимный интерес, — рассказал он.

Ранее Вучич в комментарии журналисту Павлу Зарубину сообщил, что обсудил с главой РФ военно-техническое сотрудничество и энергетику во время встречи в Пекине. Он подчеркнул, что также поднималась тема участия российских компаний в инфраструктурных проектах.

До этого в США заметили, что Путин активно восстанавливает международные связи, чему способствуют действия его американского коллеги Дональда Трампа. На недавнем саммите ШОС в Китае лидеры стран демонстрировали открытость к диалогу с российским президентом.

Александр Вучич
Владимир Путин
разговоры
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
«Еще спасибо скажут»: Лукашенко обозначил свою позицию по Украине
Бойца СВО втянули в долги после покупки недвижимости
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.