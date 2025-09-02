Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным Вучич назвал разговор с Путиным открытым, честным и важным

Президент Сербии Александр Вучич назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине открытым, честным и важным, передает ТАСС со ссылкой на сербские СМИ. Встреча глав государств состоялась в рамках международного форума, посвященного 80-летию завершения Второй мировой войны.

У нас состоялся очень открытый, честный и важный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, и я считаю, что мы затронули все темы, представляющие взаимный интерес, — рассказал он.

Ранее Вучич в комментарии журналисту Павлу Зарубину сообщил, что обсудил с главой РФ военно-техническое сотрудничество и энергетику во время встречи в Пекине. Он подчеркнул, что также поднималась тема участия российских компаний в инфраструктурных проектах.

До этого в США заметили, что Путин активно восстанавливает международные связи, чему способствуют действия его американского коллеги Дональда Трампа. На недавнем саммите ШОС в Китае лидеры стран демонстрировали открытость к диалогу с российским президентом.