«Вселяет надежду»: Вучич раскрыл детали переговоров с Макроном по Украине Вучич заявил, что обсудил с Макроном возможность достижения мира на Украине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в рамках встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже обсудил ситуацию на Украине. По его словам, которые передает агентство Tanjug, главной темой беседы стала возможность достижения мира, а не поставки оружия или боеприпасов Киеву.

Обсуждали ситуацию на Украине. И, верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии, не говорили о боеприпасах. Мы говорили о мире и о том, когда и как можно прийти к миру. Это вселяет в меня большую надежду, — подчеркнул глава государства.

Ранее Макрон сообщил, что следующий военный конфликт может развернуться в космическом пространстве. В связи с этим Париж выделит дополнительно €4,2 млрд (395 млрд рублей) на развитие космической обороны, отметил он. По мнению президента, космос стал «полем боя».

До этого специалист по международному праву Джеймс Тидмарш выразил мнение, что Макрон фактически объявил войну свободе слова по всей Франции. Особую озабоченность аналитика вызвало использование французским президентом общеевропейского законодательства, в частности Закона ЕС о цифровых услугах.