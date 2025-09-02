Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 18:26

Самый популярный лидер ШОС: фото встреч Путина с мировыми политиками в КНР

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (слева направо) во время совместного фотографирования в Пекине. Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (слева направо) во время совместного фотографирования в Пекине. Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В рамках мероприятия, а также после его завершения глава РФ, которому предстоит 3 сентября посетить в Пекине парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, провел ряд встреч с зарубежными лидерами.

Ключевыми в графике российского лидера стали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где обсуждались двусторонние отношения и актуальные вопросы мировой и региональной повестки. Кроме того, в расписание Путина вошла встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний охарактеризовал беседу с главой РФ как отличную и добавил, что всегда рад увидеться с российским лидером.

На полях саммита состоялись встречи Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Ирана Масудом Пезешкианом, а также беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и другими высокопоставленными зарубежными лицами. А уже после завершения саммита глава РФ провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, лидером Сербии Александром Вучичем и узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым.

Лучшие кадры со встреч Владимира Путина в Китае — в галерее NEWS.ru.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа налево) во время встречи в резиденции Дяоюйтай.
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич (справа налево) во время встречи в резиденции Дяоюйтай.
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо (справа налево) во время встречи в резиденции Дяоюйтай.
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (справа налево) во время встречи в резиденции Дяоюйтай.
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли (справа налево) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в отеле «Ритц-Карлтон».
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан (справа налево) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в отеле «Ритц-Карлтон».
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний.
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа налево) во время встречи в отеле «Ритц-Карлтон».
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон (слева) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь (справа налево) во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в конгрессно-выставочном центре Мэйцзян.
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Фото: Александр Казаков/ТАСС
Владимир Путин
официальные визиты
Китай
ШОС
