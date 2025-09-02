Самый популярный лидер ШОС: фото встреч Путина с мировыми политиками в КНР

Президент РФ Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (слева направо) во время совместного фотографирования в Пекине.

Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В рамках мероприятия, а также после его завершения глава РФ, которому предстоит 3 сентября посетить в Пекине парад по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, провел ряд встреч с зарубежными лидерами.

Ключевыми в графике российского лидера стали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где обсуждались двусторонние отношения и актуальные вопросы мировой и региональной повестки. Кроме того, в расписание Путина вошла встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Последний охарактеризовал беседу с главой РФ как отличную и добавил, что всегда рад увидеться с российским лидером.

На полях саммита состоялись встречи Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Ирана Масудом Пезешкианом, а также беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и другими высокопоставленными зарубежными лицами. А уже после завершения саммита глава РФ провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, лидером Сербии Александром Вучичем и узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым.

