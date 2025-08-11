Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 16:35

Выдерживает до -34 °C, цветет нон-стоп! Многолетник-кружево для яркого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия «вайт барлоу» — белоснежное очарование, цветущее без устали. Если вы ищете многолетник, который будет радовать цветением с мая до конца лета, обратите внимание на аквилегию «вайт барлоу». Ее махровые белые цветы, напоминающие миниатюрные розочки, создают эффект воздушного кружева в саду. Этот сорт не просто красив — он удивительно вынослив: выдерживает морозы до -34 °C и прекрасно чувствует себя в полутени, где цветет даже дольше, чем на солнце.

Растение формирует раскидистый куст высотой 60–80 см с ажурной листвой, сохраняющей декоративность даже после цветения. Особенность «вайт барлоу» — способность к повторному цветению: если вовремя удалять увядшие цветоносы, новые бутоны будут появляться до августа. При этом аквилегия практически не требует ухода — достаточно полива в засуху и одной подкормки за сезон комплексным удобрением для пышного цветения.

Идеальна для посадки под деревьями, в миксбордерах или у водоемов. Сочетается с папоротниками, хостами и злаками, создавая романтичные уголки в природном стиле. А еще это один из немногих многолетников, который годами растет на одном месте, лишь становясь пышнее, — взрослый куст может давать до 10 цветоносов одновременно.

Ранее сообщалось про многолетник, который украсит сад цветами-бабочками. Многолетник-трудяга для яркого сада!

Мария Левицкая
М. Левицкая
