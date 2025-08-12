Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Цветет даже в -5: многолетник, который не знает усталости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Очиток — настоящий герой осеннего сада. Пока большинство растений уже заканчивают сезон, очиток начинает цвести, украшая участок до первых заморозков до -5 °С. Его плотные соцветия в виде пушистых зонтиков привлекают внимание своими нежными оттенками — от белого до насыщенного розового.

Это неприхотливое растение не требует особого ухода: растет на бедных почвах, не нуждается в поливе и отлично переносит холод. Посадите очиток в солнечном месте или даже в полутени — он легко адаптируется. Осенью соцветия покрываются инеем, создавая сказочный зимний декор. Кроме красоты, очиток известен своими лечебными свойствами — сок помогает при ожогах и ранах.

Идеальный вариант для тех, кто хочет добавить яркости осеннему саду без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

