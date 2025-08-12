Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче

Для утилизации строительного мусора дачникам следует заключить договор с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами, заявил юрист Вадим Виноградов в разговоре с RT. По его словам, также в число легальных способов утилизировать мусор на даче входят сортировка и сдача на переработку.

Такие компании обязаны предоставить талон на утилизацию отходов на полигоне, а также акт выполненных работ. Важно, чтобы договор был оформлен на имя владельца участка, а не на подрядчика, если работы выполнялись сторонней бригадой, — объяснил эксперт.

Как обратил внимание юрист, за выброс строительного мусора в контейнеры с твердыми коммунальными отходами дачникам грозит штраф. При первом нарушении им придется заплатить две-три тысячи рублей, а при повторном — до пяти тысяч рублей.

Ранее юрист Никита Кулачкин рассказал, что с 1 сентября россиянам запретят вести любой бизнес на дачных участках. По его словам, под запрет попадут все виды коммерческой активности — от мини-отелей до ремонтных мастерских, а контроль за соблюдением новых правил будет значительно усилен.