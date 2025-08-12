Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:01

Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче

Юрист Виноградов: утилизировать мусор дачникам помогут организации с лицензией

Фото: Komsomolskaya Pravda/GLobal Look Press

Для утилизации строительного мусора дачникам следует заключить договор с лицензированной организацией, имеющей право на обращение с отходами, заявил юрист Вадим Виноградов в разговоре с RT. По его словам, также в число легальных способов утилизировать мусор на даче входят сортировка и сдача на переработку.

Такие компании обязаны предоставить талон на утилизацию отходов на полигоне, а также акт выполненных работ. Важно, чтобы договор был оформлен на имя владельца участка, а не на подрядчика, если работы выполнялись сторонней бригадой, — объяснил эксперт.

Как обратил внимание юрист, за выброс строительного мусора в контейнеры с твердыми коммунальными отходами дачникам грозит штраф. При первом нарушении им придется заплатить две-три тысячи рублей, а при повторном — до пяти тысяч рублей.

Ранее юрист Никита Кулачкин рассказал, что с 1 сентября россиянам запретят вести любой бизнес на дачных участках. По его словам, под запрет попадут все виды коммерческой активности — от мини-отелей до ремонтных мастерских, а контроль за соблюдением новых правил будет значительно усилен.

дачи
мусор
штрафы
тко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена украинского футболиста захотела «навсегда стереть россиян» с планеты
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.